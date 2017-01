Een huis in Fryslân is een parkeerplaats in Amsterdam

Goedkoop parkeren noemen ze dat. Voor "slechts" 50.000 euro ben je eigenaar van deze garage in de hoofdstad van Nederland! De inhoud van de box krijg je er niet bij. Leg je hetzelfde bedrach in Lioessens op tafel, dan heb je een vrijstaande woning, met voor- en achtertuin. Wij wisten het wel!

Een categorie hoger vinden we deze prachtige woning in Amsterdam. Woning of kamer? Want groter dan 30 vierkante meter wordt dit "koopje" niet. Met een ton kun je ook in Bozum wonen, in de bovenstaande idyllische woning. Met een grote achtertuin én liggend aan het water..

Voor 200.000 euro heb je wel een echte woning in de hoofdstad van Nederland! Geen kamertje, maar gewoon een volledig huis. Daar is wel alles mee gezegd, want 55 vierkante meter aanwoonoppervlakte houdt niet over. Komt er nog bij dat alles nog verbouwd moet worden. Bij de woning in Drachten kun je zo verhuizen! Nog geen tien jaar oud en voorzien van alle gemakken.

Wonen en slapen op het water, dat heeft toch wel wat! Voor een kleine 300.000 euro ben jij de trotse eigenaar van deze woonboot in de Amsterdamse grachten. In Wjelsryp heb je voor hetzelfde bedrach een villa aan het water, met garage en een eigen steiger!

Deze deal lijkt op het eerste gezicht zo slecht nog niet! Maar uit nader onderzoek blijkt dat het maar om een appartement van 58 vierkante meter gaat. Wel mooi afgewerkt, dat dan weer wel. Wat meer ruimte vind je in Vinkega. Daar staat deze woonboerderij met maar liefst anderhalve hectare land.

Een half miljoen euro! Dat is een flink bedrag. Voor dat geld krijg je in Amsterdam deze vrijstaande woning, met twee slaapkamers en een mooie brievenbus! Ter vergelijking: in Hegebeintum ben je met dit bedrag de eigenaar van Harsta State! Een prachtige landgoed met woning, blokhut en een eigen tuin met verschillende fruitbomen. Eenvoudige keuze, zouden wij zo zeggen!

Dichtbij het centrum van Amsterdam wonen is wel zo handig. Bij dit appartement ben je binnen een kwartier in de binnenstad. Daar moet je dan wel zo'n 600.000 euro voor neerleggen. Je kan ook kiezen voor een villa in Sondel in de gemeente De Fryske Marren. Aan de rand van het bos, met een bak voor de paarden en twee garages. Wat een luxe!

Amsterdam-Zuid, een betere plaats om te wonen is er niet, zo denken veel mensen. Voor dit bedrag word je eigenaar van deze flat, dichtbij Schiphol Airport. Nee, niet de hele flat, gewoon een appartement. Je kan de auto wel naast de deur parkeren. Maak je de keuze voor Oudega (Smallingerland), dan krijg je deze futuristische woning aan het water bij nationaal park De Alde Feanen. Ook nog energiezuinig, toe maar!

Wij komen in de buurt van een miljoen euro! Voor 800.000 euro woon je in deze moderne woning in Amsterdam, met garage. Er zit zelfs nog een klein balkon bij, daar kun je in de zomer heerlijk buiten zitten. Dat kan natuurlijk ook in de omgeving van Tytsjerk. Daar kun je voor hetzelfde bedrag bijna koninklijk wonen in de boerderij van de oud-Commissaris van de Koningin in Fryslân, John Jorritsma.

Voor negen ton ben je eigenaar van deze karakteristieke woning in de hoofdstad van Nederland. Vier verdiepingen, met genoeg ruimte en slaapkamers. Er wordt zo nu en dan wel met machines voor de deur gewerkt, maar dat moet je maar voor lief nemen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om in Oudebildtzijl te wonen. In deze boerderij met een hectare land kun je de kamers bijna niet meer tellen. Volledig gemoderniseerd en verbouwd, tien jaar geleden.

Daar zijn we dan eindelijk: de grens van een miljoen euro! Voor dat bedrag heb je een appartement in het centrum van Amsterdam, met twee slaapkamers. In Ternaard koop je hier het oude Raadhuis voor. Volledig gerenoveerd, vier verdiepingen én een garage onder het gebouw. Hoeft het niet zo groot voor jou? Dan kun je de bovenste twee woonlagen verhuren, want daar zijn volledige appartementen in gemaakt!

Een rijtjeshuis voor twee miljoen euro? In Amsterdam-Zuid kan alles! Dan heb je wel een woning die recent volledig gerenoveerd is, met genoeg slaapkamers en een tuin op het Zuiden. Toch kun je beter in Diken wonen! Voor hetzelfde bedrag heb je een woonboerderij met bijna een hectare eigen land, meer slaapkamers dan je kan vullen met gasten, en een verwarmd buitenzwembad. Wat is Fryslân toch een mooie plek om te wonen!