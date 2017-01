Anker en Anker genomineerd voor titel

Advocatenkantoor Anker en Anker uit Leeuwarden is genomineerd voor beste strafrechtadvocatenkantoor in Nederland. Dat heeft de website beste-advocaat-van-nederland.nl bekend gemaakt. De lijst met genomineerden is tot stand gekomen met behulp van rechtbankverslaggevers en advocaten. Per provincie is het beste kantoor genomineerd. Nu maandag wordt een landelijke top 3 bekend gemaakt.