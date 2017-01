Yvonne Nauta wint de 3000 meter op het NK allround

Yvonne Nauta heeft met een mooie 4.06.54 de 3000 meter gewonnen op het NK allround. Door de winst klimt Nauta in het klassement naar de derde plaats. Jorien ter Mors, de beste op de 500 meter, kwam door ziekte niet meer in actie. Marije Joling werd tweede op de 3000 meter in 4.07.78, Melissa Wijfje werd derde in 4.08.37.

Na de eerste dag gaat Marije Joling aan de leiding, voor Linda de Vries en Yvonne Nauta. Het doel van Nauta is duidelijk: kampioen worden net als in 2014 en een startbewijs voor het WK allround begin maart in Hamar.