Eigenaar Van der Horst aangeslagen na brand in autobedrijf

Brand

De showroom van Forddealer Van der Horst in Leeuwarden is voor een groot deel verloren gegaan. Door een brand op de bovenste verdieping zijn er veel auto's beschadigd. De brandweer heeft wel kunnen zorgen dat de werkplaats van het autobedrijf gespaard is gebleven. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen, zo blijkt uit metingen die zijn gedaan.

Maandag weer open

De garage hoopt dat de werkplaats maandag weer geopend kan worden. Ze hebben de afspraken voor volgende week in ieder geval niet afgezegd. ''We moeten door'', zegt Geert van der Horst. Wanneer het autobedrijf weer kan beginnen met de verkoop is nog niet duidelijk.