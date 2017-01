Man uit Hurdegaryp vrijgesproken van aanranding

Een man uit Hurdegaryp is vrijdag vrijgesproken van aanranding. De man stond terecht omdat hij in februari vorig jaar een meisje van 14 zou hebben vastgepakt. Ook zou hij zijn handen om haar billen hebben gelegd. Maar de man heeft steeds ontkend dat hij er iets mee te maken had. De officier van justitie had een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist. Maar de rechter zei dat er te weinig bewijs was en heeft de man vrijgesproken.