Noordelijk lijsttrekkersdebat toch georganiseerd door omroep

De Noordelijke overheden en regionale omroepen hebben besloten dat het landelijke lijsttrekkersdebat toch doorgaat. Eerder deze week trokken Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe hun medewerking aan het debat in. De omroepen vonden dat de politiek een te grote stem had in het bepalen van de gasten en de onderwerpen. Zo was de partij 50Plus niet uitgenodigd, en dat was tegen de zin van de omroepen. Door niet mee te doen was de opzet van het programma in strijd met de mediawet.