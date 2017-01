Burgemeester Het Bildt: "Lastige Afrikanen land uitgezet"

Er lijkt een eind te komen aan de overlast die een klein groepje Noord-Afrikanen uit het AZC in Sint Annaparochie veroorzaakt. Burgemeester Gerrit Krol van Het Bildt heeft de toezegging gekregen dat de asielzoekers op korte termijn het land worden uitgezet. Het wachten was op die uitzetting. De groep zorgde eerst voor overlast in Sint Annaparochie, later verplaatste de overlast zich naar Leeuwarden.