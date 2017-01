Jorien ter Mors en Koen Verweij hebben de 500 meter gewonnen op het NK allround in Thialf. Ter Mors was oppermachtig met haar winnende 38.59. Linda de Vries werd tweede in 39.68 en Marije Joling derde in 39.98. Yvonne Nauta eindigde as negende in 40.70.

Bij de mannen won Koen Verweij in 36.45. Patrick Roest werd tweede in 36.53, Jan Blokhuijsen derde in 36.58.

Meteen na haar 500 meter moest Ter Mors afzeggen voor de andere afstanden. Ze is ziek.