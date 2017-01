Cambuur zoekt herstel op De Herdagang

Na het verlies van vorige week in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo hoopt Cambuur de draad tegen Jong PSC weer op te pakken. De Leeuwarders spelen op zaterdagavond tegen de beloftes uit Eindhoven. De wedstrijd stond op maandagavond gepland, maar door de bekerwedstrijd van Cambuur woensdag tegen FC Utrecht, is de wedstrijd verplaatst naar zaterdagavond, kwart voor acht. Bij Cambuur is Peersman nog een vraagteken. Hij is niet helemaal fit. Speelt hij niet, dan is Delvechio Blackson zijn vervanger. Verder verandert er waarschijnlijk niets.