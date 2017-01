Duikers zoeken slachtoffer onder ijs bij Ryptsjerksterpolder

De vrouw was een dag eerder al door het ijs gezakt. Toen ze van de zoekactie hoorde, belde ze direct 112 om uit te leggen dat ze haar schaatsen snel had uitgetrokken nadat ze in de vaart was beland. Ze was onmiddelijk in de auto gestapt en naar huis gereden voor een warme douche, en had niet door dat er verderop met man en macht naar haar werd gezocht.

De Friese IJsbond waarschuwt mensen het ijs niet op te gaan. Landijs ook niet, aldus ijsmeester Sytse Kroes. Het is flinterdun, je zakt er zomaar doorheen, en je weet niet wat er onder zit. Donderdag kwamen de hulpdiensten ook al in actie om mensen te helpen die door het ijs gezakt waren. Dat liep toen ook goed af.