Derde ronde van medisch onderzoek Lifelines onzeker

Geen zekerheid

"Wij spannen ons tot het uiterste in om ook voor de volgende onderzoeksronde onze financiering veilig te stellen, maar zekerheid daarover is er nog niet,'' zegt Saakje Mulder, directeur van Lifelines. ''Voor 2017 verandert er overigens niets. De 2e onderzoeksronde zal volgens planning worden afgerond. Overigens is ook na de eerste onderzoeksronde sprake geweest van een afbouw voorafgaande aan de tweede."

Lifelines zal na de eerste twee rondes de manier van onderzoeken opnieuw bekijken, zegt Mulder. ''Kunnen we het gebruiksvriendelijker maken? Kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat deelnemers dichter in de buurt terecht kunnen voor het onderzoek? Of kunnen we meer gebruik maken van technologische ontwikkelingen? In 2017 en in 2018 onderzoeken we deze mogelijkheden, waardoor een derde onderzoeksronde niet voor 2019 zal starten." Lifelines zal hier de komende maanden over in gesprek met de ondernemingsraad en de vakbonden.