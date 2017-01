Boeren boos om honderdduizenden tonnen melkpoederoverschot

In september 2015 was er ook een boerendemonstratie in Brussel De hele stad stond toen muurvast door honderden trekkers. De politie heeft toen ook waterkanonnen ingezet om de boeren in het gareel te houden.

Net zo erg als in 2015 zal het maandag niet worden, verwacht Sieta van Keimpema. Ze is vice-voorzitter van de Europese vereniging van melkveehouders EMB, die de demonstratie organiseert. Het gaat maandag om een kortere actie, voor het gehouw van de Europese Raad, waar op dat moment de Europese landbouwministers vergaderen.

Van Keimpema stelt voor om veevoer van het melkpoeder te maken. Exporteren, naar Afrika bijvoorbeeld, is geen optie, zegt ze, want dan zouden de boeren ook in de problemen komen, omdat extra aanbod in Afrika de melkprijs hier ook zou drukken.