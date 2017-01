Museum Heerenveen sluit de deuren

''Onaangename verrassing''

Directeur Linda Trip van Museum Heerenveen vindt het jammer dat er nu na 75 jaar een einde komt aan het museum. ''Het was een onaangename verrassing'', zo zegt ze. ''We hadden dit absoluut niet verwacht.''

Financieel moeilijk

Het is voor de dagelijkse exploitatie van het museum bijna niet mogelijk het zonder financiële steun van de gemeente te doen. ''We gaan wel in gesprek of er een andere vorm mogelijk is'', zo zegt Trip. ''Maar dat is voor een cultuurhistorisch museum heel lastig. Sponsoren of fondsen kunnen vaak wel exposities financiëren, maar voor de dagelijkse exploitatie is dat erg lastig.''