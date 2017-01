Chauffeurs AB Transport Groep willen actie voeren

Ook moeten ze vaker gebroken diensten draaien en dat betekent dat ze op eigen kosten van huis weer naar hun staanplaats moeten rijden. Dit alles was aanleiding voor de vakbonden om aan de bel te trekken, maar zonder resultaat.

"We zijn geen stap verder gekomen. Eerder het tegenovergestelde, want we kregen een dreigement om de oren", zo zegt Linda Slagter van het CNV. "Veel chauffeurs zijn boos en staan achter het voeren van acties. Die gaan we nu dus voorbereiden."