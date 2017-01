Joure zet darter 'Noppie' in het zonnetje

Darter Danny Noppert is donderdagavond feestelijk gehuldigd in zijn woonplaats Joure. De 26-jarige Lakeside-finalist werd in zalencentrum 't Haske door zo'n tachtig fans in het zonnetje gezet voor zijn prestatie op het wereldkampioenschap darten, afgelopen zondag in het Engelse Frimley Green. 'Noppie' werd tweede nadat hij de finale verloor van Glen Durrant. Maar voor de fans uit Joure is hij een winnaar. Ze zongen hem toe en ook de burgemeester was aanwezig bij de huldiging.