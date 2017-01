Op de plek van de eerdere apotheek aan de Nijebuorren in De Harkema komen appartementen. Het is de bedoeling dat er in het nieuwe gebouw tien appartementen komen, verdeeld over twee bouwlagen. Het plan heeft de steen van het college van b. en w. van de gemeente Achtkarspelen. De appartementen zijn vooral bedoeld voor senioren.

De apotheek van De Harkema verhuisde drie jaar geleden naar het nieuwe gezondheidscentrum in het dorp. Daar zat eerder een kleuterschool.