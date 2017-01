Een tractor met giertank is donderdagmiddag ondersteboven in de sloot naast de Trekkersweg bij Delfstrahuizen. De combinatie raakte mogelijk bij het passeren van een geparkeerde auto van de weg. Het is nog niet bekend of de bestuurder gewond geraakt is door het ongeluk. Twee hijskranen moesten de tractorcombinatie weer op de weg hijsen.

De weg is een tijd afgesloten geweest voor verkeer.