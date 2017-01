Cambuur haalt Stefano Lilipaly van Telstar binnen

Technisch directeur Gerald van den Belt is blij met de nieuwe aanwinst: "We volgen Stefano al langer en kennen zijn kwaliteiten. Het is een moderne middenvelder, die zowel aanvallend als verdedigend zijn mannetje staat. Hij past met zijn karakter en winnaarsmentaliteit bovendien goed bij onze club."

TRANSFER | Stefano Lilipaly mag zich vanaf het seizoen 2017/2018 speler van SC #Cambuur noemen! Alvast van harte welkom @Stefan0Lilipaly! pic.twitter.com/dVjSoziKPU — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 19, 2017