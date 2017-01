Integratieavond Balk Connect begint met knokpartij

De verbindingsavond in Balk voor de dorpsbewoners en de asielzoekers van het azc is donderdagavond begonnen met een knokpartij. Zo'n vier asielzoekers vlogen elkaar in de haren in sociaal-cultureel centrum 't Haske, waar de avond wordt gehouden. De oorzaak van de vechtpartij is nog niet bekend. De betrokken asielzoekers zijn meegenomen door de politie om het geschil op een rustige locatie uit te praten.