Google komt met Friese autocorrectie voor mobiel

Foutjes typen in het Fries op de mobiel hoeft vanaf nu niet meer. Google heeft autocorrectie voor het Fries toegevoegd aan haar toetsenbord voor Android-telefoons. De app met de naam Gboard is gratis te downloaden via Google Play. "Dus nooit meer 'IT giet kan' of 'panty kousen', maar gewoon 'it giet oan' en 'oant moarn'!", zo schrijft het bedrijf op sijn Facebookpagina.