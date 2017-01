VIDEO: Vakantiesfeer op kampeerbeurs Caravana

De zomer is nog niet in zicht, toch kun je in het WTC Expo al helemaal in de vakantiesfeer komen. Van donderdag tot en met volgende week dinsdag wordt de grootste kampeerbeurs van Nederland gehouden: de Caravana. Het is de 57ste editie van het evenement en Leeuwarden is al 12 jaar gastheer van de kampeerbeurs. De Caravana is ook dit jaar volledig volgeboekt met 400 standhouders. Het thema dit jaar is 'proef de vrijheid'. Vorig jaar kwamen er zo'n 48.000 bezoekers op de beurs af. De organisatie hoopt dit jaar op 50.000 bezoekers.