''Sociaal milieu heeft invloed op schoolcarrière kinderen''

It sosjale miljeu fan âlden hat ynfloed op de skoalkarriêre fan learlingen. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Ynspeksje fan it Underwiis en de Rijksuniversiteit Groningen. Learlingen fan âlden mei in legere oplieding krije ek faak in leger skoaladvys as harren prestaasjes sjen litte. Ek streame se faker yn op in leger nivo middelber ûnderwiis. En úteinlik komme dizze jongeren mei in leger diploma fan skoalle ôf.