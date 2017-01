Harkemase Boys tegen ONS zaterdag live bij Omrop Fryslân

De voetbalwedstrijd tussen Harkemase Boys en ONS is zaterdagmiddag live te volgen in het radioprogramma Sneon yn Fryslân. De wedstrijd op sportpark De Bosk in Harkema begint 's middags om 17.00 uur. De uitzending van Sneon yn Fryslân gaat dan een uur langer door tot 19.00 uur. Er zal diverse keren worden geschakeld met de locatie. Mensen die net naar het voetbalveld kunnen komen, hoeven dus niets van de wedstrijd te missen.

Er is nog wel één voorwaarde: de KNVB moet het veld op sportpark De Bosk nog goedkeuren.