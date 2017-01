Miljoenen euro's steun voor Innovatiecluster Drachten

Het Innovatiecluster Drachten krijgt miljoenen om uit te breiden en nog professioneler te worden. Het geld komt van de provincie, de gemeente Smallingerland en de bedrijven die meedraaien in het cluster. Het Innovatiecluster is een samenwerking tussen hightechbedrijven en kennisinstellingen in het noorden, die voorop lopen met innovatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van schone energie.

Met het extra geld kunnen de onderzoeksfaciliteiten uitgebreid worden en kan meer personeel aangetrokken worden.