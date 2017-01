Politie waarschuwt jongeren voor gevaren 'lachgas'

De politie vindt steeds vaker slagroompatronen op hangplekken van jongeren. Ze gebruiken het 'lachgas' uit de patronen om high te worden. De politie waarschuwt op Facebook voor de gevaren daarvan.

Het gas wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd. Het lijkt onschuldig, maar kan zeer gevaarlijk zijn. Helemaal in combinatie met alcohol. Zo kan er op korte termijn zuurstoftekort in de hersenen optreden en kunnen de longen bevriezen. Gevolgen op lange termijn zijn onvruchtbaarheid, impotentie, hersenletsel en neurologische verstoringen.