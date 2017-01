Tweeling nog steeds vast na overval Opeinde

De twee mannen die in oktober vorig jaar een vrouwen overvielen in haar huis in Opeinde, zijn een tweeling van twintig jaar oud. Ze stonden donderdag voor de rechter. De twee wilden geld van de vrouw hebben, maar vluchtten na een vechtpartij, waarbij de vrouw gewond raakte. Een van de twee verdachten kon snel worden gepakt, de andere de volgende dag.

De verdachten zitten nog vast. De advocaten vroegen de rechtbank haar vrij te laten, tot ze in april weer moeten voorkomen. De rechter heeft dat afgewezen.