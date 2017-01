Gepimpte kringloopwinkels Omrin trekken steeds meer mensen

Kringloopwinkel als sociale ontmoetingsplek

"Op deze manier zien mensen hoe de dingen mooi bij elkaar passen en dat verkoopt beter", zegt Marianne Couperus. En volgens haar is de kringloopwinkel nog veel meer. "We hebben een koffiecorner en daardoor is de winkel ook een sociale ontmoetingsplek. De slogan is: 'bij Estafette vind je altijd wat', dus of dat nu een kastje is of een vrijwilligersplek of eens per week een kopje koffie met de buurvrouw drinken, dan moet dat kunnen. Dat is dus het totaalconcept wat we opzetten."

Pimpen

Door het nieuwe concept van de winkels zoals in Oosterwolde groeit de omzet en kunnen ze meer vrijwilligers aan het werk zetten. Daarnaast komen er betere goederen beschikbaar voor de winkels dan tijdens de crisis. De winkels van Estafette in Harlingen, Franeker, St.-Annaparochie en Oosterwolde zijn al opgeknapt. De andere drie winkels worden dit jaar ook aangepakt, zo is het plan.