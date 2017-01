Nieuw cultuurbeleid pakt slecht uit voor museum Heerenveen

Museum Heerenveen moet het met 65.000 euro minder doen en museum Belvédère in Oranjewoud krijgt jaarlijks 30.000 euro onder voorwaarde dat ook de provincie meebetaalt. Dat staat in het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Heerenveen. De gemeente geeft jaarlijks drie miljoen euro uit aan cultuur. Verantwoordelijk wethouder Hans Broekhuizen weet dat het een opgave wordt voor museum Heerenveen om zoveel geld in te leveren.