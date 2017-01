VIDEO: Wat vinden Friese kinderen in Amerika van Trump?

Vrijdag is de inauguratie van Donald Trump en vanaf dat moment is hij officieel de baas van Amerika. Maar hoe denken Friezen in Amerika daar eigenlijk over? De 14-jarige Ilse en 12-jarige Jilt de Boer wonen al hun hele leven in Texas Amerika, maar hebben Friese ouders. Zij komen nog geregeld in Fryslân. Tsjek had contact met hen via Skype en vroeg hoe zij denken over de nieuwe president en wat hun verwachtingen zijn.