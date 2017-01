Dorp Ternaard wordt hard getroffen door de krimp

Het aantal inwoners in Fryslân daalt harder dan gedacht. Maar in geen dorp loopt dat aantal zo sterk terug als in Ternaard. Het dorp ligt midden in een krimpregio en wordt daar het hardst getroffen. In 2017 zijn er 25 inwoners minder dan in januari vorig jaar. Toch zijn ze in het dorp niet in mineur. ''Het zijn maar cijfertjes'', zegt voorzitter Jan de Graaf van dorpsbelang.