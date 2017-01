Werkstraf voor drankrijdster (49) uit Makkum

Een 49-jarige vrouw uit Makkum is donderdag door de politierechter veroordeeld tot twintig uur werkstraf voor het rijden onder invloed. Ook heeft ze een voorwaardelijk rijverbod voor zes maanden gekregen. De vrouw bracht in oktober 2015 een bezoek aan een voetbalwedstrijd in het Abe Lenstrastadion. Daar had ze te veel gedronken, maar toch stapte de 49-jarige na afloop in haar auto.