Bronzen Tapknop uitgereikt aan Café Restaurant Tjeukemeer

In dit programma krijgen café's en restaurants trainingen en workshops over kwaliteit in service en bierbehandeling. Eigenaren Peter en Froukje zijn toch ook erg tevreden met deze prijs. "Dat betekent dat we al jaren een stabiele factor in de horeca zijn en dat andere horecacollega's goed meedoen."

De Tapperij in Langweer kreeg de prijs voor Beste Nieuwkomer in de regio Noord-Nederland. De hoofdrpijs, de Gouden Tapknop, ging naar Ribhouse Bronco in Groningen.