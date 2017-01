Autobedrijf hoopt maandag weer aan het werk te gaan

Autobedrijf Van der Horst in Leeuwarden hoopt maandag weer aan het werk te gaan in de werkplaats. Het bedrijf brandde woensdagochtend voor een groot deel af. Vooral de showroom is daarbij beschadigd geraakt. De werkplaats kon door de brandweer gered worden. De komende dagen worden de auto's die geen schade hebben naar buiten gereden, zodat de verkoop binnenkort ook weer kan beginnen.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is voor het bedrijf. Ook is er nog niets te zeggen over de oorzaak van de grote brand.