Economie en werkgelegenheid: grote regionale verschillen

Er worden grote regionale verschillen verwacht in de economische groei en de groei van de werkgelegenheid. Dat verwachten de economen van RaboResearch van de Rabobank. In het noorden van de provincie wordt qua werkgelegenheid een groei van 0 tot 0,5 procent verwacht. Terwijl in zowel het zuidwesten als het zuidoosten van de provincie een groei van 1,3 tot 2,2 verwacht wordt. Als het gaat om economische groei is de verwachting voor Noord-Fryslân 0 tot 1 procent, in Súdwest-Fryslân 2,3 tot 3 procent en in Zuidoost-Fryslân 1,8 tot 2,3 procent.