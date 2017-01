Daling aantal WW-uitkeringen in Fryslân

Dat het economisch beter gaat, blijkt vooral uit de daling van het aantal WW-uitkeringen in het afgelopen jaar. In bijna alle sectoren en beroepsgroepen waren er in december 2016 minder WW-uitkeringen dan in het jaar daarvoor. Vooral uitzendkrachten en bouwvakkers kwamen minder vaak in de WW terecht. Maar ook in sectoren als de zorg en de detailhandel was het aantal WW-uitkeringen lager dan normaal.

In Fryslân is de daling van het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis sterker dan in Groningen of Drenthe.