Bogerman Sneek staat in finale landelijke ontwerpwedstrijd

In totaal deden dit jaar 117 scholen mee aan de wedstrijd. De winnaars van de finale mogen met tien leerlingen en twee docenten langs bij bijzondere technische projecten in Parijs. Op 12 april is de finale in Eindhoven. Artcadia is een initiatief van ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en Canon Nederland.