Middenvelder Farshad Noor speelt tijdelijk bij Cambuur

Sportclub Cambuur huurt de komende maanden de middenvelder Farshad Noor. De 22-jarige komt per direct over van Roda JC. Volgens technisch directeur Gerald van den Belt is Farshad een 'karaktervoetballer die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan'. Farshad heeft bij Roda al veel minuten gemaakt in de Earedivisie. Farshad komt uit de jeugdopleiding van PSV en heeft nog een contract bij Roda tot en met deze zomer.