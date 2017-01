De politie is op zoek naar de eigenaar van een grote kluis. De kluis werd in de nacht van woensdag op donderdag aangetroffen in een auto aan de Vletstraat in Leeuwarden. Toen de agenten om 2 uur 's nachts de straat inreden, zagen ze een persoon volledig in zwarte kledij bij de auto wegrennen.

Er is nog naar de persoon gezocht, maar deze is niet meer gevonden. De politie heeft geen idee van wie de kluis is. De auto waar de kluis in zat, is geleased.