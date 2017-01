Handbike van Gerlof Dijk teruggevonden

De handbike van Leeuwarder Gerlof Dijk is terug. Dit weekend werd de handbike gestolen bij een Jumbo supermarkt aan het Hoeksterpad in de stad. Maar door een oplettende medewerker van de supermarkt is de fiets nu terug. De medewerker had de camerabeelden van de diefstal nog eens bekeken en zag dat de verdachte opnieuw in de winkel was. De politie werd meteen ingeseind en heeft de handbike teruggevonden. Gerlof krijgt zijn fiets later donderdag van de politie terug.