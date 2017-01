CDA-leider Sybrand Buma wil best premier worden

CDA-leider Sybrand Buma zegt dat hij best premier van Nederland wil worden. Dat zei hij woensdagavond in het tv-programma Jinek. Buma, die in Workum is geboren, wil dat niet voor zichzelf, zegt hij, maar voor zijn partij.

"Het gaat erom dat ik wil dat wij met het CDA dit land kunnen veranderen. Het gaat niet om de persoon van de politicus, het gaat niet om mij, maar het gaat om een aantal dingen die ik in het land wil veranderen.''