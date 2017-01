Faillissement voor taxibedrijf Wolters uit Drachten

Taxibedrijf Wolters uit Drachten is failliet. Het bedrijf verzorgde 21 jaar het vervoer in Drachten en omstreken. Het vervoer van cliënten blijft gegarandeerd, want Taxi Dorenbos heeft het grootste deel van het vervoer overgenomen. De meeste chauffeurs van het 40 man personeel tellende Taxi Wolters zijn de afgelopen maanden al bij Dorenbos aan het werk.