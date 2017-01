IJshockeyers UNIS Flyers prolongeren bekerkampioenschap

Al na één minuut speeltijd in de tweede periode maakte Wurm de 5-1 voor de Flyers. Postma zorgde even later voor de zesde treffer. In de derde periode scoorde Nijland de 7-1 voor de Flyers. Uitblinker Postma vergrootte het verschil zelfs nog naar 8-1. Met die stand maakte de scheidsrechter een einde aan de bekerfinale.

De beker gaat naar Heerenveen! Winnaar van de beker 2017: UNIS Flyers Heerenveen! #ijshockeynederland #Bekerfinale2017 pic.twitter.com/hJHD3mq4ZT — IJshockeyNederland (@IJshockeyNED) January 18, 2017