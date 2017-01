Volleybalsters Sneek winnen in eigen huis van Amsterdam

De volleybalsters van VC Sneek hebben woensdagavond de eerste halve finalewedstrijd voor de beker in eigen huis gewonnen. Het werd 3-1 in sets tegen US Amsterdam. In de eerste set was Sneek te sterk voor Amsterdam. Ze namen snel de leiding en sloten de set af met 25-18. De tweede set verliep erg wisselvallig. Sneek nam een ruime voorsprong en de set leek binnen te zijn, maar door slordig spel kwam Amsterdam terug en pakten zelfs de set met 25-23.