SP: ''Provincie moet overgaan op gemeenschapsenergie''

De Friese SP-fractie wil dat de provincie Fryslân overstapt op de inkoop van gemeenschapsenergie, in plaats van zogenoemde sjoemelstroom. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen naar het college gestuurd. Er wordt in ons land meer groene stroom verkocht dan opgewekt. Dat is mogelijk omdat er certificaten voor groene stroom in omloop zijn. De energie heeft het label van groene stroom, terwijl dat eigenlijk niet zo is.