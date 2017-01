Hanno Brand benoemd tot bijzonder hooglearaar aan de RUG

Onderwijs en onderzoek

Hij zal zich bezig houden met het geven van onderwijs en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de Friese handelsnetwerken in het tijdperk 1000-1800. De komende jaren zal hij zijn expertise op dat gebied uitbouwen in relatie tot het profiel en de missie van de Fryske Akademy. Dat betekent dat Brand naast het onderzoek ook een bijdrage zal leveren aan het (digitaal) toegankelijk maken van schriftelijk Fries erfgoed, zich richt op de speerpunten in de E-humanities en zich beweegt op het snijvlak van wetenschap en valorisatie.

Hanno Brand (1959) studeerde geschiedenis van de Middeleeuwen aan de universiteiten van Leiden en Gent. Nadat hij gewerkt heeft als docent en onderzoeker bij beide universiteiten en als postdok en projectleider aan het Deutsches Historisches Institut in Parijs, stapte hij in 2001 over naar de RUG. Hij werkte als docent en postdok-onderzoeker bij de vakgroep middeleeuwse geschiedenis en was leider van het Hanze Studiecentrum. Brand deed destijds onderzoek naar de relaties tussen de Nederlanden en e Hanze in de vijftiende en zestiende eeuw.

Fryske Akademy

In 2009 kwam hij in dienst van de Fryske Akademy en begon daar als hoofd van de vakgroep geschiedenis. Sindsdien richt zijn onderzoek zich op de Hanze, de Friese stadhouders en de Friese maritieme geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Na een korte pauze werd hij in december 2013 benoemd tot directeur-bestuurder van de Fryske Akademy.