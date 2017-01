Moeilijke tijden voor daklozen, drukte bij de opvang

Nu de laatste dagen de kou over ons land is getrokken, zijn het moeilijke dagen voor daklozen. De meesten vinden wel onderdak bij de opvang, maar ze merken wel dat het op dit moment veel drukker is dan normaal gesproken. Toch zijn er nog steeds mensen die tussen wal en schip zijn gevallen. Zij zijn door onder andere psychische problemen of verslaving aan alcohol of drugs op straat terecht gekomen.