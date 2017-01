Reizigers tussen Sneek en Stavoren moeten rekening houden met een langere reistijd. Door een aanrijding bij Workum is er geen treinverkeer mogelijk tussen sneek en Stavoren. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in. Het is nog niet duidelijk tot wanneer de storing duurt.

Vanwege het ongeluk is de N359 tussen Workum en Koudum afgesloten voor verkeer.