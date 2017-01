Man uit Oosterwolde niet in cel voor pinnen met gestolen pas

Hij werd begin 2015 door drie man gevraagd om telefoonabonnementen op zijn naam te zetten, maar daar wilde hij niet aan meedoen. Wel was hij bereid om voor hen geld te pinnen. In vier dagen pinde hij bijna 5.000 euro. Later bleek dat hij dat met een gestolen pas had gepind.

Voor elke transactie kreeg hij een vergoeding van 25 euro. De man uit Oosterwoude was in die tijd naar eigen zeggen verslaafd aan alcohol. Zijn grootste zorg was om drank en shag te kunnen kopen en brandstof voor zijn auto. Hij had verder niet nagedacht over de risico's. De rechter hield rekening met het lage IQ van de verdachte. Daarom heeft hij een celstraf van 4 weken voorwaardelijk gekregen, met een proeftijd van drie jaar.

De hoofdverdachte, die de pinpas had gegeven aan de man uit Oosterwolde, is niet veroordeeld. Volgens de officier van justitie is het niet geslaagd om de zaak tegen deze verdachte rond te krijgen.