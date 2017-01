OM in beroep tegen straf in zaak dodelijk ongeluk Jirnsum

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de 19-jarige man die in april vorig jaar bij Jirnsum een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Bij het ongeluk kwam een 14-jarig meisje uit Oudehaske om het leven. Drie andere inzittenden raakten zwaar gewond. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en hij mag drie jaar lang niet autorijden. Het OM gaat nu in beroep tegen die uitspraak omdat ze de straf niet genoeg vinden.