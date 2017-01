Kinderen rijden halfuurtje op Bolswarder ijsbaan

Kinderen in Bolsward hebben woensdagmiddag maar kort kunnen genieten van de ijsbaan in de stad. Die ging om 13.00 uur open, maar moest na een halfuurtje weer sluiten. Dat was omdat het ijs te slecht werd. Het bestuur van de ijsvereniging had daar al rekening mee gehouden, omdat het ijs 's nachts niet veel dikker was geworden. Daarom was er voor gekozen om alleen schoolkinderen toe te laten. Tientallen kinderen melden zich bij de baan. Het bestuur hoopt later deze winter opnieuw open te kunnen.